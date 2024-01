Calciomercato Cagliari: l'ultima idea per il centrocampo è il ritorno di un ex

Il Cagliari in questo calciomercato invernale potrebbe aggiungere in rosa un centrocampista. Profilo anche questo seguito con insistenza specie negli ultimi giorni. Il giocatore in questione potrebbe essere un ritorno in quanto ha già militato nel Cagliari.

Marin potrebbe tornare al Cagliari

Il Cagliari in questa fase di calciomercato invernale potrebbe riportare a "casa" Razvan Marin, centrocampista di proprietà del Cagliari ed attualmente in prestito all’Empoli. E' stato uno dei migliori nella gara giocata e vinta proprio dall'Empoli 3-0 contro il Monza. Come riporta cagliarinews24, Marin potrebbe essere richiamato al Cagliari dal ds rossoblù Nereo Bonato, in cerca di un centrocampista che sappia assicurare le due fasi, sia quella difensiva che offensiva. Proprio Marin sarebbe il prescelto, un centrocampista che al Cagliari ha comunque lasciato solo buoni ricordi. Vedremo se il Cagliari insisterà per riportare Marin in rosa e aggiungerla come buona opzione a mister Claudio Ranieri.