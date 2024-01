Calciomercato Cagliari: un difensore verso lo Spezia per far spazio a...e Verde...

Il Cagliari in questo calciomercato vorrebbe acquistare un centravanti e un difensore. Diversi i nomi accostati alla squadra di Ranieri ma finora nessuno in maniera concreta. Intanto potrebbe salutare un difensore direzione Spezia. Il nome e la trattativa.

Il Cagliari in questa finestra di calciomercato invernale rimane sempre con i soliti obiettivi: attaccante e difensore. Finora diversi i nomi accostati alla squadra di Ranieri ma nessuna concretezza. Sembrava in dirittura l'affare Verde con lo Spezia, ma anche qui la trattativa sembra essersi arenata.

Obert piace allo Spezia

Come riporta cagliarinews24 un difensore potrebbe lasciare il Cagliari in questo calciomercato invernale, magari per far spazio ad un nuovo ingresso. Il giocatore in questione si tratta di Adam Obert che interessa allo Spezia. Lo slovacco non ha avuto molto spazio nella nuova gestione Claudio Ranieri e cambierà probabilmente casacca. Sempre dallo Spezia si raffredda e non di poco la pista che porta a Verde, additato più volte a un passo dal Cagliari. Trattativa che non è mai decollata definitivamente e giocatore che difficilmente arriverà in terra sarda. Il futuro di Daniele Verde, esterno classe 1996 potrebbe essere in Turchia, più precisamente al Fatih Karagumruk, squadra di Istanbul che al momento occupa la diciassettesima posizione in Super Lig.