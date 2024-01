Calciomercato Cagliari: clamorosa novità sul difensore, ecco il nome in arrivo

Il Cagliari in questo finale di calciomercato invernale finalmente sembra poter arrivare al difensore tanto cercato. Dalla Roma starebbe per chiudere la trattativa un giocatore importante per la felicità di mister Ranieri e di tutto l'ambiente sardo.

Il Cagliari finalmente sta per mettere la parola fine al difensore tanto cercato. Dal finire dello scorso calciomercato che la società sarda era dietro al profilo di un difensore importante e finalmente sembra essere arrivata al dunque. Dalla Roma potrebbe e dovrebbe arrivare un centrale difensivo.

Kumbulla vicino al Cagliari

Il Cagliari di Claudio Ranieri ha tra le priorità di calciomercato l’acquisto di un centrocampista, ma il tecnico romano avrebbe esigenza di rinforzare anche il reparto arretrato, come riporta cagliarinews24. Nonostante la società voglia dare fiducia ai due giocatori presi in estate, Hatzidiakos e Wieteska. Rimane forte l’interessamento per Kumbulla della Roma, che potrebbe lasciare il club giallorosso in prestito. Una parte dello stipendio potrebbe essere pagato dalla società capitolina. Con queste condizioni il Cagliari non potrebbe esimersi dall'acquisto di Kumbulla che andrebbe a puntellare un reparto rimasto orfano anche di Goldaniga, giocatore che nelle ultime giornate spesso era stato schierato titolare. Kumbulla in arrivo a Cagliari? Probabilmente si.