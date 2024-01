Cagliari: difensore e centrocampista nel mirino, ecco chi sarà ceduto

Il Cagliari in questo finale di calciomercato cerca di stringere i tempi per arrivare a un difensore e un centrocampista. Nel frattempo ai saluti un difensore proprio del Cagliari, un nome che un pò a sorpresa lascia la truppa di Ranieri.

Goldaniga saluta il Cagliari

La cessione a sorpresa per la difesa del Cagliari riguarda Edoardo Goldaniga che è infatti passato al Como. Una mossa però per non perderlo a fine anno a parametro zero, ma che vede comunque andar via un giocatore che fino a qualche giorno fa rientrava spesso e volentieri tra i titolari. Ragion per cui il Cagliari adesso ha bisogno di un rinforzo difensivo e sembra volerci provare per Marash Kumbulla, di proprietà della Roma. Su di lui è forte l’interesse del Torino, alla ricerca di un centrale dopo l’infortunio di Buongiorno e forte della carta Juric, che ha avuto il ragazzo proprio a Verona. Come riporta calciomercato.com, il Cagliari cerca anche un centrocampista. L’affare Idrissa Traore con il Pisa stenta a decollare ed allora ecco che i rossoblù proveranno un altro tentativo per Adopo, di proprietà dell’Atalanta. Occhio però anche al possibile ritorno di Razvan Marin, attualmente in prestito all’Empoli. Tramontata definitivamente l’idea Daniele Verde per l’attacco.