Calciomercato Cagliari: due i centrocampisti seguiti, ma entrambi...

Il Cagliari in questo calciomercato invernale vorrebbe inserire in rosa un centrocampista e sta seguendo diversi nomi. In particolare ne interessano due che avrebbero però delle difficoltà nell'arrivare al Cagliari per diverse motivazioni. Di seguito le trattative.

Il Cagliari in questo calciomercato invernale vorrebbe inserire in rosa dei rinforzi di qualità e quantità. In questi giorni l'obiettivo riguarda un centrocampista e ovviamente se ci fosse l'occasione anche il solito difensore. Intanto per la partita contro il Torino buone notizie riguardanti proprio un difensore, Goldaniga tornerà a disposizione di Ranieri.

I nomi dei centrocampisti che piacciono al Cagliari

Il Cagliari in questo calciomercato invernale continua a cercare un centrocampista come riportato da cagliarinews24. Uno dei nomi degli ultimi giorni è quello riguardante Razvan Marin. Il centrocampista si trova attualmente all’Empoli, in prestito dalla formazione rossoblù. Al Cagliari avrebbe fatto comodo riportarlo a casa, ma l’Empoli avrebbe detto di no a un possibile rientro proprio di Marin in Sardegna. Altro profilo seguito con interesse ma anche qui situazione abbastanza complicata è quello di Adopo, giocatore in forza all'Atalanta. In questa situazione non è la volontà della società ad impedire la riuscita della trattativa, ma quella del giocatore stesso che non accetterebbe il Cagliari.