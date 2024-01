Calciomercato Cagliari: ritorno di fiamma per un difensore, non è Kumbulla

Il Cagliari in questo calciomercato invernale è sempre alla ricerca di un difensore, d'altronde come già successo nel calciomercato estivo. Si tratta in maniera importante Kumbulla dalla Roma anche se non sembra esserci la fumata bianca per lui, ecco le novità.

Il Cagliari fin dal calciomercato estivo cerca di inserire in rosa un difensore importante, cosa che sta facendo anche adesso agli sgoccioli della sessione invernale. Sembrava vicino l'arrivo di Kumbulla, in realtà si tratta anche un ritorno di fiamma per la società sarda.

Ferrari del Sassuolo obiettivo del Cagliari

Come riporta cagliarinews24, con la cessione di Goldaniga al Como il Cagliari tornerà sul mercato dei difensori per cercare un rinforzo in questa sessione invernale. La difesa di mister Ranieri ha sicuramente bisogno di essere puntellata e sul taccuino di Bonato ci sarebbero diversi nomi. Ci sarebbe un ritorno di fiamma importante per Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo che già in estate era stato a lungo seguito dal club rossoblù. Si tratterebbe di un profilo di sicuro affidamento e di esperienza che porterebbe quantità e leadership al reparto arretrato del Cagliari, in sofferenza proprio dopo l'addio di Goldaniga approdato al Como. Ferrari o Kumbulla? Presto verrà data una risposta a questa domanda.