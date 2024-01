Calciomercato Fiorentina: Bonaventura è incedibile. Contatto con Belotti

La Fiorentina si muoverà sul calciomercato in questi giorni restanti di trattative invernali. Le ultime su due nomi: Bonaventura e Belotti. Nell'articolo i dettagli delle due operazioni, una in entrata e l'altra in uscita. Anche se solo quella in entrata ha concrete possibilità di successo.

Ultimi giorni di calciomercato con la Fiorentina che si appresta ad essere una delle società più attive a livello di trattative.

Calciomercato Fiorentina: Belotti e Bonaventura

Secondo quando riportato dal portale calciomercato.com, la Juventus avrebbe offerto a Bonaventura un contratto per la parte finale di stagione, che si allungherebbe in automatico per un altro anno, nel caso probabile che la Vecchia Signora disputasse la prossima Champions League.

Da quanto ci risulta, però, Bonaventura è legatissimo alla Fiorentina, società che tra l'altro non lo cederebbe in quest'importante finale di stagione.

Per quanto riguarda il mercato gigliato in entrata, invece, si continua a seguire la pista che porta al Gallo Belotti. L'attaccante non è incedibile per la Roma, che a marzo riavrà a disposizione anche Abraham.

La Viola lo segue da tempo immemore e stavolta la trattativa potrebbe davvero concretizzarsi, qualora i suoi dirigenti riuscissero a trovare una soluzione in uscita per Nzola. Considerate, però, le tre competizioni (Campionato, Coppa Italia e Conference League) a cui la Fiorentina ancora partecipa, non è escluso che nelle ultime ore di mercato l'ex attaccante del Torino non arrivi a prescindere dalla cessione dello stesso centravanti angolano.