Calciomercato Fiorentina, momento clou: i nomi in uscita e in entrata

In quest'articolo proviamo a distinguere le voci sul calciomercato della Fiorentina, sia in entrata che in uscita, dagli affari in dirittura d'arrivo. La Viola sta operando anche in considerazione dei posti in lista, che attualmente prevedono un solo slot libero.

Facciamo il punto sul calciomercato della Fiorentina in quest'articolo, perché ci sono numerose voci o affari in dirittura d'arrivo, sia in entrata che in uscita. Proviamo, allora, a distinguere le due cose.

Calciomercato Fiorentina: il punto sulle trattative

Partiamo dagli esterni offensivi. La Viola, dopo le voci discordanti dei giorni passati, è vicinissima a chiudere l'operazione Brekalo, che si trasferirà alla Dinamo Zagabria in prestito oneroso. In tal modo si accontenterà il ragazzo, che vuole riconquistare la Nazionale prima degli Europei. Questa uscita permetterà l'annuncio di un primo esterno offensivo in entrata, che sarà al 99% l'uruguaiano Brian Rodriguez.

Per Ruben Vargas, si dovrà eventualmente attendere l'uscita di un altro giocatore in quel ruolo. A tal proposito lo scambio Ikoné-Belotti è in stand-by, per la differenza d'ingaggio tra i due calciatori, considerando che quello del francese è pagato anche con le agevolazioni del Decreto Crescita.

La Roma ha fatto un timido tentativo per Biraghi, ma la Fiorentina non ha aperto alla trattativa.

La Viola dovrà poi decidere cosa fare con Gaetano Castrovilli, tornato proprio oggi in gruppo e, quindi, presto sarà a disposizione di Vincenzo Italiano, ma vanno considerati i posti in lista (attualmente c'è soltanto uno slot libero).

Infine, per Mina sono arrivati tanti sondaggi. La società gigliata non opporrà resistenza in caso di richiesta di cessione da parte del difensore colombiano e, sempre in base ai posti in lista, deciderà se sostituirlo o promuovere Comuzzo a quarto centrale della rosa.