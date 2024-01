Ecco chi è Brian Rodriguez: l'esterno uruguaiano vicino alla Fiorentina

Il ritratto di Brian Rodriguez: l'esterno offensivo che tanto piace alla Fiorentina. Talento, esperienze passate, Nazionale ed un carattere molto ribelle: trovate tutto questo nell'articolo che cerca di raccontarvi le sue caratteristiche da calciatore che ora gioca in Messico.

Brian Rodriguez è l’esterno offensivo uruguaiano vicino a trasferirsi alla Fiorentina. Dal sito di Gianluca Di Marzio, scopriamo (ma le informazioni di quest'articolo sono integrate con quelle a disposizione di chi lo ha scritto) chi è il talento uruguagio che sta giocando in Messico.

Nasce a Tranqueras, la capitale del cocomero, il 20 maggio del 2000. Giocatore molto vivace (fin da bambino), ma con un carattere ribelle.

A 16 anni il provino col Penarol che gli cambia la vita: lui resiste, nonostante fosse stato tartassato di falli e viene preso. Ma José Perdomo, ex centrocampista della nazionale uruguaiana, lo soprannomina Locura, Follia. "Aveva 15 anni e aveva un razzo in testa, era pazzo", queste le sue parole.

A 17 anni e 10 mesi si prende il posto da titolare nel Penarol e poco dopo viene nominato il miglior giovane uruguaiano. In tanti lo cercano (gli esperti di calcio sudamericano ne parlano un gran bene), fino a che il Los Angeles FC lo prende per oltre 10 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. La sua esperienza negli Stati Uniti si rivela tutt'altro che negativa.

Soprannominato Il Piccolo Fulmine, per la velocità e la bravura nel dribbling. A 20 anni Brian Rodriguez entra nella nazionale maggiore uruguaiana, dopo aver fatto molto bene nell’Under-20.

Prima del Messico, un’esperienza senza sussulti in Spagna, con l’Almeria, nella Serie B spagnola. Qui si fa notare soprattutto per qualche problema disciplinare, fino a finire fuori rosa.

Negli ultimi mesi 4 goal e diversi assist in 14 presenze in Messico, prima dell’infortunio al ginocchio, che lo ha tenuto fermo fino alla notte scorsa, quando è tornato in campo, per una manciata di minuti, con il suo Club America.

Ora l'aspetta la Fiorentina......