Calciomercato Lecce: arriva Lagerbielke dal Celtic

Il Lecce potrà aggiungere un tassello importante alla sua rosa. Si tratta di Lagerbielke proveniente dal Celtic. La formazione di D'Aversa potrà così avere un rinforzo non da poco per provare a ripetere l'impresa della scorsa stagione, raggiungere una salvezza tranquilla.

Il Lecce nel finale di questa sessione invernale di calciomercato piazza un colpo che aveva in "canna" da diverso tempo. Arriva dal Celtic Gustaf Lagerbielke, giocatore seguito da qualche settimana dalla dirigenza giallorossa. Dopo tanto pressing sembra essere arrivato il si del giocatore.

Lagerbielke in arrivo dal Celtic

Come riporta il sito pianetalecce.it, Gustaf Lagerbielke è il nome caldo per la difesa del Lecce. Il difensore svedese è ormai vicinissmo a legarsi al club giallorosso. Il centrale dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Celtic, con il club scozzese che dovrebbe anche contribuire al pagamento di una parte dell’ingaggio. Lagerbielke, quindi, andrà a rimpolpare il reparto difensivo, per ora composto da Baschirotto, Pongracic e Touba. Nonostante la presenza del tuttofare Alexis Blin, era necessario l’arrivo di un altro centrale a causa dell’infortunio di Kastriot Dermaku. Arrivo importante dunque in casa Lecce, anche numericamente parlando e D'Aversa che avrà più possibilità di scelta senza dover adattare giocatori in ruoli non congeniali.