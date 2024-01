Calciomercato Milan: dall'Arsenal potrebbe arrivare un difensore last minute

Il Milan in questo finale di calciomercato invernale prova a rinforzare la rosa attuale con l'arrivo di un difensore attualmente in forza all'Arsenal. Si tratta di una vecchia conoscenza del campionato italiano, di seguito la possibile trattativa e le news.

Il Milan in queste ultime ore di calciomercato invernale vorrebbe inserire in rosa un difensore. Si tratta un giocatore che è una vecchia conoscenza del calcio italiano e che attualmente milita nell'Arsenal. Andrebbe a rinforzare un reparto in sofferenza per la squadra di Pioli che ha ancora nella testa il pareggio-beffa nel finale contro il Bologna.

Kiwior obiettivo del Milan

Il Milan in questo calciomercato invernale si sta adoperando per l'acquisto di un difensore. Come riporta calciomercato.com, la società rossonera si è attivata di nuovo con l’Arsenal per provare a capire se ci sono margini per arrivare a un’intesa per Kiwior, obiettivo dei rossoneri ormai da qualche settimana. D'altro canto Arteta non vorrebbe cedere Kiwior, tantomeno in prestito semplice con diritto di riscatto. L’unica condizione che potrebbe essere presa in considerazione dall’Arsenal è quello di una cessione in prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinati obiettivi. Il Milan è alla finestra, affare Kiwior che si potrebbe concretizzare.