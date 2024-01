Calciomercato Salernitana: due difensori ai saluti, un nome di prestigio è in arrivo. Ecco le trattative condotte da Walter Sabatini

In casa Salernitana si sta cercando di attuare un nuovo riassetto della rosa, in particolare per il reparto difensivo. Walter Sabatini, direttore generale del club granata, sta lavorando in questi ultimi giorni per chiudere importanti trattative di mercato sia in entrata che in uscita. Due difensori lasceranno il gruppo guidato da Inzaghi, mentre un nome prestigioso è in arrivo. Ecco i dettagli.

La Salernitana si appresta a piazzare gli ultimi movimenti di calciomercato invernale. Walter Sabatini sta portando in dirittura d'arrivo trattative utili sia in uscita che in entrata. E' una sorta di rivoluzione in casa granata, specie per il reparto difensivo che si appresta a cambiare pelle.

Calciomercato Salernitana: due difensori vanno via, un altro è in arrivo

Da quanto è emerso, i nomi dei due difensori che lasceranno la Salernitana sono quelli di Flavius Daniliuc e Matteo Lovato. Il primo, non è riuscito a trovare un buon feeling con Inzaghi, il quale non ha avuto piena fiducia nel difensore austriaco, costringendolo, il più delle volte, a partecipare alle gare da subentrato; per il secondo, pesano di più i malumori della tifoseria granata, generati da alcune prestazioni del difensore veneto che hanno influito, suo malgrado, ai risultati negativi della squadra. Il difensore della Nazionale Austriaca tornerà a casa proprio, andando con la formula del prestito al Red Bull Salisburgo; per l'attuale numero 66 granata, invece, si aprono le porte del Torino, superando la concorrenza dell'Udinese che sembrava potesse avere la meglio. Anche per il difensore dell'U-21 dell'Italia, è prevista la formula del prestito.

Per quanto concerne gli arrivi, le voci erano forti già da diversi giorni e, in queste ore, le parole dovrebbero tramutarsi in fatti: si attende l'approdo di Jerome Boateng. La Salernitana ha proposto all'ex difensore di Manchester City, Bayern Monaco e Olympique Lione un contratto sino al prossimo 30 giugno, senza opzioni di rinnovo, con un ingaggio di 500 mila Euro.