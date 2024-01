Calciomercato Salernitana: la cessione di un difensore porterà un nome illustre. Ecco la trattativa a cui sta lavorando Walter Sabatini

L'allenatore del Torino Ivan Juric è desideroso di poterlo allenare e la trattativa tra la Salernitana e la società di Urbano Cairo sembra essere in dirittura d'arrivo. Se l'operazione andrà a buon fine, è già pronto l'arrivo di un nome illustre alla corte di Filippo Inzaghi. Ecco qual è l'operazione di mercato che Walter Sabatini sta cercando di chiudere il prima possibile.

Il calciomercato della Salernitana continua a muoversi per opera del regista principale della società: Walter Sabatini. Soprattutto al cospetto di una classifica difficilissima che vede il club granata desolatamente ultimo a 12 punti, il Direttore Generale della Salernitana non si da affatto per vinto e sta lavorando alacremente per portare nomi importanti da affidare alla guida di Filippo Inzaghi.

Calciomercato Salernitana: un difensore ceduto per sbloccare un nome illustre

Il nome inserito nella lista dei partenti è quello di Matteo Lovato. Il difensore, classe 2000, andrebbe in prestito al Torino. La società di Urbano Cairo, difatti, starebbe per cedere all'Amburgo il difensore della Nazionale Ceca David Zima, un operazione in casa "Toro" che lascerebbe una casella vuota proprio per riservarla all'attuale numero 66 della Salernitana. Il difensore nativo di Monselice sta vivendo le ultime settimane a Salerno con uno stato d'animo tutt'altro che tranquillo, complice alcune prestazioni poco gradite da una parte della tifoseria che ha manifestato forti dissensi nei riguardi del calciatore.

Se queste due operazioni riusciranno a trovare un incastro, ci sarà il via libera per portare al club di Danilo Iervolino un nome illustre: Jerome Boateng. Classe 1988, l'ex di Bayern Monaco, oltre che grande amico dell'ex compagno di squadra Frank Ribery, sarebbe il grande colpo del calciomercato della Salernitana. Proprio l'ex stella francese della Salernitana sarebbe la "chiave di volta" per convincere il calciatore tedesco con cittadinanza ghanese ad accettare la nuova meta. Boateng risulta svincolato dal 30 giugno 2023, quando il suo contratto con l'Olympique Lione non venne rinnovato alla scadenza. Non un buon ruolino nell'ultima stagione in Ligue 1: soltanto otto le presenze con la maglia del club francese, senza riuscire a confermarsi come ai tempi di Monaco di Baviera.

Questa operazione potrebbe riportare entusiasmo in una piazza dove il morale, attualmente, è rimasto sotto i tacchetti.