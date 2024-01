Salernitana: due nomi top per la difesa, chi arriverà? Il favorito e il terzo nome clamoroso

La Salernitana in questo calciomercato invernale potrebbe rivoluzionare la squadra, in arrivo un difensore sicuro. Sono due i profili attenzionati, un nome in particolare si tratta di un ex Bayern Monaco. Ecco le trattative e le relative novità a riguardo.

La Salernitana in questo calciomercato vuole rifarsi il look, partendo dalla difesa. Uno degli ultimi profili accostati alla Salernitana è quello dello svincolato Jerome Boateng, dal quale si aspetta una risposta nelle prossime 48 ore. Per Boateng ci sarebbe una proposta di sei mesi più opzione per un eventuale altro anno. Le condizioni fisiche del giocatore potevano sembrare un problema, attualmente la Salernitana lo vorrebbe però inserire in rosa, si tratta.

Gli altri obiettivi della Salernitana

L'altro top player seguito dalla Salernitana si tratta di Palomino, che prima di Boateng era la prima scelta, come riportato da salernitananews.it. Sabatini chiede un ok rapido per Palomino che invece vorrebbe prendere tempo. L'arrivo eventuale di Boateng annullerebbe quello di Palomino. Il terzo nome clamoroso è quello di Kostas Manolas, vecchia conoscenza del calcio italiano che ha appena rescisso il contratto negli Emirati Arabi e potrebbe tornare in Europa, anche lui voglioso di rimettersi in gioco. Il greco condivise con Sabatini l’esperienza alla Roma. Tre nomi niente male per la difesa della Salernitana.