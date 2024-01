Calciomercato Torino: tre nomi per un posto in difesa, ecco chi dovrebbe arrivare

Il Torino in questo finale di calciomercato invernale vuole assolutamente inserire in rosa un difensore. Sono tre i profili attenzionati con cura, ecco il favorito e chi potrebbe arrivare agli ordini di mister Juric, bisognoso proprio di un difensore.

Il Torino nel finale di questo calciomercato invernale vuole acquistare un difensore, situazione resasi più concreta dopo l'infortunio occorso a Buongiorno. Da tre nomi uscirà il difensore che si inserirà nella rosa di mister Juric.

I nomi per la difesa del Torino

Sembra certo che il Torino avrà un nuovo difensore in rosa prima del finire di questo calciomercato invernale. Avviati i contatti con il Napoli per capire qualcosa di più su Ostigard. Il centrale norvegese è in uscita dalla squadra campione d’Italia e interessa molto alla dirigenza granata, che deve però fare i conti con la concorrenza della Roma e dell’Udinese. Come riporta toro.it, non piace solo il profilo di Ostigard alla società di Cairo. Il Torino è all'erta per quanto riguarda la situazione legata a Kumbulla, in uscita dalla Roma e anche alle prestazioni di Lovato. Ostigard e Kumbulla sono ritenute delle prime scelte e probabilmente tra questi due nomi uscirà il nuovo centrale di difesa del Torino.