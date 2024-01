Calciomercato Torino: nome nuovo dalla Fiorentina, trattativa in corso

Il Torino dopo il pareggio contro il Genoa si rituffa nel calciomercato. Individuato un centrocampista dalla Fiorentina, si tratta di un nome nuovo sul taccuino del Torino. Vedremo se la trattativa andrà a buon fine per la squadra allenata da mister Juric.

Il Torino dopo il pareggio a reti bianche contro il Genoa prova a concretizzare qualche idea nel calciomercato invernale. Non solo operazioni in uscita per la "banda" di Juric, c'è anche qualche nome in entrata, per rinforzare la rosa attuale.

Obiettivo Barak dalla Fiorentina

Il Torino in questa sessione di calciomercato sembrava essere a un passo dall'acquistare Doig dal Verona, invece ora sembra essersi allontanato. Invece come riporta toronews, spunta un nuovo nome per il centrocampo del Torino e si tratta di Barak della Fiorentina. Acquisto però che prevede prima la cessione di uno tra Radonjic, Seck o Karamoh e che difficilmente arriverà senza prima liberare uno di questi slot. Comunque resta un obiettivo difficile data la richiesta della Fiorentina, che per prima cosa vuole venderlo a titolo definitivo a gennaio e inoltre chiede non meno di 10 milioni. Profilo quello di Barak che potrebbe portare imprevedibilità e qualche gol alla rosa attuale di Juric, vedremo se la trattativa andrà in porto.