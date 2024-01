Torino e Genoa, corsa a due per il difensore in uscita dalla Roma. E Angelino...

Torino e Genoa piombano sullo stesso difensore in uscita dalla Roma. Si tratta di un profilo affidabile ed esperto, ecco la possibile trattativa. La Roma deve fare operazioni in uscita per far spazio all'arrivo di Angelino, seguito anche dal Torino stesso.

In questa sessione di calciomercato invernale, la Roma ha di fatto chiuso l'accordo per Angelino. Ma prima di ufficializzare il tutto servono delle uscite. Il primo "sacrificato" dovrebbe essere Marash Kumbulla, ritornato da poco in gruppo dopo il brutto infortunio al crociato.

Torino e Genoa su Kumbulla

Kumbulla sarà la prima uscita in casa Roma e di fatto è un giocatore a cui non mancano le richieste, come riporta calciomercato.com. Kumbulla, comunque giocatore solido e affidabile oltre che esperto, è richiesto in Italia dal Torino e del Genoa, oltre che dalla Cremonese; all'estero lo vuole il Luton Town. La Roma mette i paletti e al momento non concederebbe né diritti né obblighi di riscatto. Si tratterebbe quindi di un prestito secco utile appunto per poter dare il via libera all'entrata di Angelino. Il secondo giocatore in procinto di lasciare Trigoria si tratta di Celik, che però al momento non è richiesto sul mercato come il profilo relativo a Kumbulla.