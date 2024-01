Calciomercato Torino: clamoroso nome per l'attacco in arrivo dalla Liga

Il Torino in questa sessione di calciomercato invernale starebbe per chiudere la trattativa con un centravanti in arrivo dalla Liga. Si tratta di una buona opportunità di mercato per la squadra granata che aggiungerebbe qualità a un reparto già ben fornito.

In arrivo una punta dal Siviglia

Il Torino in questa sessione di calciomercato invernale sta per chiudere la trattativa per un centravanti, come riporta calciomercato.com. Intesa vicina con il Siviglia per il prestito con diritto di riscatto di Rafa Mir, giocatore già seguito in estate dal Milan. Il club granata conta di chiudere l’operazione già nelle prossime ore battendo così la concorrenza del Valencia. Sul fronte delle uscite invece il Torino avrebbe risposto negativamente ad un'offerta dell'Al-Wasal per Djidji. Il club degli Emirati Arabi Uniti aveva mostrato interesse per il giocatore, mettendo sul piatto una ricca offerta. Il Torino però ha risposto negativamente, non vuole privarsi di un pilastro della squadra. Se la trattativa per Rafa Mir andasse in porto si tratterebbe di un colpo importante per la società di Cairo.