Calciomercato Torino: sorpasso della Roma per l'esterno ex City? E Radonjic...

Il Torino in questo calciomercato invernale vuole con insistenza inserire in rosa un giocatore esterno sinistro. Dopo il nulla da fare con Doig, sembrava poter arrivare dalla Turchia il giocatore opzionato, ma al momento c'è anche la concorrenza della Roma su di lui.

La Roma supera il Torino per l'esterno

Come riportato da Toronews, il profilo individuato dal Torino per l'esterno sinistro è quello di Angelino, in forza al Galatasaray ma di proprietà del Redbull Lipsia. Tra lo spagnolo e i granata ci sono di mezzo due problemi: l'ingaggio elevato e l'inserimento della Roma nella trattativa. Proprio la Roma sarebbe in pole per acquistare l'esterno ex Manchester City e obiettivo che potrebbe sfumare. Per quanto riguarda Radonjic invece la situazione non sembra sbloccarsi assolutamente. Su di lui ci sono sempre gli interessi di Marsiglia, Olympiacos e Maiorca, ma l'affondo sperato non srriva. Cairo vorrebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con un obbligo di riscatto, con l’obbiettivo di guadagnare almeno 3 milioni dal suo cartellino.