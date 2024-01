Il punto sul calciomercato della Fiorentina

In quest'articolo facciamo il punto sul calciomercato della Fiorentina, sia in entrata che in uscita. Non ci saranno rinforzi a disposizione di Vincenzo Italiano, a parte Marco Davide Faraoni, per la Final Four di Supercoppa Italiana. Le ultime sull'argomento.

La Fiorentina è in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa con tutta la rosa, ad eccezione di Gaetano Castrovilli. Nel gruppo figura anche il neo acquisto Faraoni. La Viola continua a lavorare anche in ottica di calciomercato, ma Italiano, purtroppo, non avrà altri innesti a disposizione prima di questa Final Four.

Proprio nelle scorse ore è sfumata l'operazione Ngonge, per la quale la Fiorentina aveva rilanciato portando la propria offerta a circa 10 milioni di euro. Ma il tutto è stato reso vano da una proposta del Napoli che porterà l'esterno offensivo belga alla corte di Walter Mazzarri. Si parla di una cifra che addirittura oscilli tra i 15 ed i 20 milioni di euro e che ha permesso agli azzurri di superare persino le offerte provenienti dalla Premier League.

La società gigliata, com'è suo costume, non partecipa quasi mai ad aste del genere. L'alternativa a Ngonge si chiama Ruben Vargas, ma l'esterno svizzero (che gioca in Germania) non convince del tutto Vincenzo Italiano, per questo non è escluso che si vadano a trattare dei nomi ancora non usciti.

La Fiorentina vuole fare qualcosa anche nel ruolo di prima punta, ma il dilemma è: sostituire o aggiungere? La posizione di Nzola, infatti, non è stabilissima, ma lasciarlo partire per prendere un calciatore, potenzialmente più forte ma infortunato (come Dia che poi non è neanche una prima punta) o sulla via del recupero (come Kean), lascerebbe la Viola in una posizione che nell'immediato aggraverebbe addirittura l'emergenza.

Quindi si sta lavorando sulle liste, per fare in modo magari di prendere un attaccante (meglio se duttile) senza cedere Nzola, e per farlo si deve lasciare partire qualcun altro, ad esempio Infantino in prestito o Barak. Proprio il ceco ex Verona piace al Napoli, anche se la Fiorentina non ha gradito l'inserimento azzurro nella questione Ngonge. Il calciatore sarebbe, invece, convinto a dire sì al corteggiamento partenopeo.