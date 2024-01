Mercato Felipe Anderson ultime: la Juve presenta il contratto, ecco la risposta di Lotito

Giuntoli ha strappato un accordo con la sorella-agente del laziale Felipe Anderson. Al momento l'accordo prevede 4 milioni di euro netti compresi bonus per 4 anni. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si aspetta maggiore riconoscenza dall'attaccante brasiliano. Scopriamo insieme le proposte dei due club.

Ultime di mercato sull'attaccante brasiliano Felipe Anderson che, attualmente, deve ancora prendere una decisione sul suo futuro. L'attaccante risolve il match conto il Lecce e fa volare i biancocelesti in zona Champions. Attualmente il giocatore con contratto in scadenza a termine della stagione corrente, non avrebbe ancora le idee chiare. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il giocatore avrebbe raggiunto una intesa con i bianconeri con un contratto a 4 anni a 4 milioni di euro netti (bonus inclusi).

Mercato Felipe Anderson ultime: la proposta di Lotito

Secondo ultime indiscrezioni, Giuntoli ha strappato un accordo con la sorella-agente di Felipe Anderson, il quale consisterebbe a 4 milioni di euro netti compresi bonus per 4 anni (in aggiunta un ricco premio alla firma). Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, mette sul piatto 3,5 milioni fino al 2028. Al momento, le sostanziali certezze, riguardano il 'no' all'Arabia e il fatto che il giocatore giocherà in maglia biancoceleste sino al 30 di giugno.

Ricordiamo che, nel 2021 fu Lotito a prendere e accudire Felipe Anderson come un figliol prodigo. Oggi, si aspetta maggiore riconoscenza e magari un ripensamento del giocatore sulla possibilità di abbandonare il club laziale. Non è detta l'ultima parola nemmeno sul decadimento del Decreto Crescita che agevolerebbe lo sgravio fiscale sul prolungamento del giocatore.