Mercato Gennaio Serie A: il tabellone con tutte le operazioni concluse

La Serie A non si ferma e dopo il turno natalizio e quello dell'ultimo dell'anno ecco che arriva la data tanto attesa da tutte le squadre che hanno bisogno di rinforzarsi oppure di fare cassa con operazioni in uscita. Il 2 gennaio parte il mercato di riparazione del campionato.

MERCATO GENNAIO SERIE A. Sono molte le squadre che sperano di poter mettere a segno qualche colpo per rinforzare la propria rosa in questa nuova sessione di calciomercato invernale. Sia nella parte alta della classifica che in quella più arretrata ci si aspetta delle operazioni che possano andare a modificare i rapporti di forza espressi dal campionato in questa prima parte di stagione andata in archivio. La sessione del mercato di riparazione della Serie A sarà ufficialmente aperta il 2 gennaio 2024 e chiuderà alle ore 20:00 del giorno 31 dello stesso mese.

L'Inter capolista aspetta l'Ok di Tajon Buchanan dal Bruges per andare a sostituire Juan Cuadrado infortunato e mai in grado di portare un contributo alla causa neroazzurra. La prima operazione ufficiale invece sarà il passaggio di Elmas dal Napoli al Lipsia per una cifra di 25 milioni di euro. Il macedone protagonista con Spalletti è stato utilizzato fin qui col contagocce. La Roma accontenta il suo allenatore Mourinho rinforzando la difesa con l'arrivo dalla Juventus di Hujisen.

Mercato Gennaio Serie A: il tabellone delle operazioni in entrata

Alcune operazioni già definite o in via di definizione. C'è grande curiosità per vedere come le squadre di Serie A si muoveranno in questo mercato di gennaio. La Juventus ha definito il colpo Adzic, giovanissimo calciatore che Giuntoli già seguiva quando ancora curava gli interessi del Napoli. Ma ci si aspetta qualcosa anche da Milan (il ritorno dal prestito di Gabbia è ormai certo), Fiorentina e Atalanta che hanno bisogno di rinforzare rose in difficoltà a causa degli infortuni. Nella zona bassa della classifica grande attenzione per i movimenti in entrata e uscita dell'Hellas Verona in grande difficoltà societaria.

Sempre nella parte destra della classifica il Frosinone continua a monitorare la situazione dei difensori dopo che è sfumato il colpo Hujisen. Anche la Salernitana del nuovo DS Sabatini dovrebbe muoversi seriamente sia in entrata che in uscita.