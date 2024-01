Mercato Lazio, è Jack Clarke il giocatore 'segreto' di Lotito: tra i principali talenti inglesi

L'inglese Jack Clarke sarebbe il primo nome del mercato laziale. La prima offerta di Claudio Lotito è stata già resa pubblica, ma il club del Sunderland fa muro e, alza la posta. Quest'ultimo ha intenzione di cederlo unicamente alla modica cifra di 25 milioni di euro.

Sembra essere proprio lui il profilo perfetto per la sezione offensiva biancoceleste. Jack Clarke, classe 2000, ricoprirebbe al meglio la posizione in campo garantendo un importante salto di qualità. I numeri, certamente non mancano: 29 gare giocate con 13 gol e 3 assist stagionali. Numero importanti che hanno permesso ai Black Cats di lottare per il playoff per andare in Premier League.

Lazio, il presidente Claudio Lotito non ha intenzione di rinunciare al talento 23enne, Jack Clarke, considerato oggi tra i principali talenti del calcio inglese. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la prima offerta sarebbe già stata inoltrata, si parla di 16 milioni di euro. In risposta, il club del Sunderland fa muro e, propone 25 milioni di euro. Un giocatore ricercato da vari club come Klopp al Liverpool. Oggi il club ha intenzione di cederlo unicamente alla modica cifra di 25 milioni di euro, cifra decisamente importante, anche per il presidente Lotito.