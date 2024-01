Martusciello: "Non siamo riusciti a segnare ma la prestazione è ottima. Siamo un po' delusi perché..."

Le dichiarazioni post partita del vice allenatore della squadra biancoceleste Giovanni Martusciello, dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro il Napoli. Con questo pareggio la squadra capitolina si porta a 34 punti e nel prossimo turno sarà impegnata sul campo dell'Atalanta.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni del vice allenatore della squadra biancoceleste Giovanni Martusciello.

Giovanni Martusciello, le sue parole post partita

"Il primo tempo siamo entrati più contratti. Avevamo di fronte una signora squadra che palleggia bene. C'era da pensare come evitare di subire le imbucate come contro l'Inter. Nel secondo tempo grazie a una prova di coraggio abbiamo avanzato il baricentro di una ventina di metri. Siamo stati superiori nelle palle riconquistate. Non siamo riusciti a segnare ma la prestazione è ottima. Siamo un po' delusi perché volevamo vincerla. Nel primo tempo neanche il Napoli ha creato chissà cosa, poi nel secondo anche Guendouzi ha fatto una gara importante. Così come Vecino quando è entrato. Forse ci è mancata un po' di cattiveria sotto porta ma va bene così. Ci prendiamo la grande prestazione di spirito".

"Abbiamo fatto una prestazione di presenza e anche di sofferenza, che poi abbiamo soffocato. Abbiamo avuto la giusta prepotenza nel cercare le occasioni. Il bicchiere è tanto, non mezzo, pieno. La gente ci ha spinto, ci dispiace. Ora pensiamo alla prossima. Isaksen è estrapolato da un contesto diverso. Ha superato la fase del pensiero inizia a farci vedere le caratteristiche per cui è stato scelto. Poi è giovane e ci stanno gli alti e bassi ma siamo lì ad aspettare che sbocci definitivamente. La Lazio ha la capacità di voler tentare. Possiamo avvicinarci come lo scorso anno, abbiamo la qualità di qualche ragazzo che sta crescendo. Siamo tutti lì e il campionato è talmente imprevedibile che può rientrare in corsa chiunque".