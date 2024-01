Mercato Lazio su Morgan Whittaker: il nuovo attaccante che Sarri vuole a tutti i costi

Mercato Lazio su Morgan Reece Whittaker, attuale attaccante inglese del Plymouth Argyle di Ian Foster. In lista rimangono anche Rafa Silva, Gil, Cambiaghi e Bernardeschi. Nel fervore del mercato invernale, Claudio Lotito e mister Sarri, sembrano avere un nuovo obiettivo, un nuovo nome, direttamente dall'Inghilterra. Il giovane talentuoso classe 2001, sembra però, essere difficile da raggiungere. Dopo il primo tentativo non andato a buon fine su Clarke del Sunderland, questa volta il presidente non vuole sbagliare. Il club laziale sta impostando la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diverrebbe obbligatorio in caso di determinate condizioni soddisfatte.

Mercato Lazio Whittaker: Lotito offre 10 milioni di euro

Il Plymouth Argyle, attuale club del centravanti 23enne inglese, ha fissato il prezzo per la sua cessione. L'offerta imposta da Lotito è pari a 10 milioni di euro, mentre gli inglesi, al momento ne chiedono 18. Ovviamente, il presidente biancoceleste è determinato a portare nella Capitale il giovane talento e non si fermerà alla prima, mancata offerta.

Statistiche in campo del giocatore

Morgan Whittaker ha dimostrato il suo valore con prestazioni di spessore sotto la maglia del Plymouth Argyle, attirando l’attenzione di numerosi club europei. Nel corso dell'ultimo anno ha segnato quindici gol in ventotto partite, di cui sei assist. E' vice-capocannoniere dietro a Sammie Szmodics. Whittaker è un mancino, gioca con la 10 nel 3-4-2-1 del tecnico Ian Foster, dietro la punta Hardie. Nel 4-3-3 fa l’ala destra.