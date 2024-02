Calciomercato Cagliari: dopo Mina in arrivo addirittura due centrocampisti?

Il Cagliari in questo finale di calciomercato invernale, dopo aver acquistato dalla Fiorentina il difensore colombiano Mina, vorrebbe inserire in rosa due centrocampisti. Uno proveniente sempre dalla Fiorentina, l'altro invece un giovane giocatore del Napoli.

Il Cagliari in questo finale di calciomercato vorrebbe chiudere altre due trattative in entrata dopo l'arrivo di Yerry Mina. Quello del difensore era un profilo ricercato da tempo, fin dalla scorsa estate e dopo tanto cercare finalmente è arrivato un giocatore di sicura esperienza e affidabilità. Ora il Cagliari vuole inserire in rosa un centrocampista, possibilmente due.

Gaetano e Barak obiettivi del Cagliari

Il Cagliari in questo finale di calciomercato, dopo la chiusura per il difensore Yerry Mina dalla Fiorentina, è alla caccia di rinforzi a centrocampo. Come riporta cagliarinews24, i sardi sarebbero in forte pressing sul centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano. Un suo eventuale arrivo non escluderebbe a priori anche l’ingaggio di Barak. Situazione Barak in divenire, con il calciatore che spinge per poter arrivare al Cagliari, ma non è ancora tutto così definito. Serve trovare l'intesa finale tra la Fiorentina e lo stesso Cagliari. Le due società sono d'accordo per un trasferimento in prestito: i viola vorrebbero inserire un obbligo di riscatto, i sardi un diritto. Oltre a questo manca anche l'intesa sulle cifre.