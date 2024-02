Calciomercato Cagliari: la novità sul rinnovo di un top player di Ranieri

Il Cagliari dopo essere uscito sconfitto e anche pesantemente dalla trasferta contro la Roma, cerca di preparare al meglio la sfida contro la Lazio. Anche questa non sarà una partita facile da giocare per gli uomini di Ranieri, assolutamente bisognosi di punti in classifica.

Nandez-Cagliari, si punta al rinnovo

Il Cagliari non pensa solamente alla prossima sfida contro la Lazio, ma anche a una situazione legata ancora al calciomercato e ad un eventuale rinnovo. Come riporta cagliarinews24, si vuole rinnovare il contratto che lega Nahitan Nandez al Cagliari. Opzione possibile anche se sul centrocampista della squadra di Ranieri ci sono diverse squadre al seguito. Nandez da anni è legato al Cagliari e potrebbe assolutamente farne anche una scelta di cuore. Comunque la novità che filtra è che per il momento il discorso rinnovo è tutto rimandato a fine stagione. Con una posizione di classifica a rischio, il club isolano non ha preso ancora in considerazione la questione legata ai rinnovi. Segnale che potrebbe in qualche modo essere preso come una nota positiva per il rinnovo di Nandez.