Serie A, probabili formazioni Cagliari-Lazio: le scelte di Ranieri e Sarri

Le probabili formazioni del match Cagliari-Lazio, in programma sabato 10 febbraio alle ore 15:00, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Ranieri e Sarri.

Sabato 10 febbraio, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A tra Cagliari-Lazio. Le due compagini, guidate da Claudio Ranieri e Maurizio Sarri, si sfideranno all'Unipol Domus, nota in passato come Sardegna Arena, uno stadio di calcio situato nel quartiere di Nuovo Borgo, casa del club rossoblù.

Serie A, Cagliari-Lazio: come arrivano le due squadre

Il Cagliari si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I rossoblù, infatti, hanno perso in casa per 1-2 contro il Torino di Juric ed hanno perso allo stadio Olimpico per 4-0 contro la Roma allenata da Daniele De Rossi. La Lazio, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I biancocelesti, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in casa contro il Napoli di Mazzarri ed hanno perso a Bergamo per 3-1 contro l'Atalanta di Gasperini.

Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

Cagliari (3-5-1-1): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.