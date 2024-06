Calciomercato Genoa: rinnovo per un titolare ma lo vuole la Juventus, addio in estate?

La Juventus in estate potrebbe provare l'assalto per un centrocampista titolare del Genoa. Ecco la possibile trattativa per questo giocatore importante per Gilardino che sta per rinnovare il contratto. Il Genoa spera di trattenerlo, ma la Juve sembra decisa.

La Juventus nel prossimo calciomercato estivo potrebbe puntare forte su un titolare del Genoa di Alberto Gilardino. Non si tratta di Gudmundsson, sicuramente nel block-notes bianconero, ma di un centrocampista che si sta mettendo in luce in questa stagione per affidabilità e continuità.

La Juventus piomba su Frendrup

Come riporta tuttomercatoweb.com, la Juventus ha messo gli occhi su Morten Frendrup. Il centrocampista del Genoa sta per rinnovare il contratto che ufficialmente scadrà tra due anni. Prolungamento di contratto fino al 2028 in arrivo quindi per Frendrup e in questo modo il Genoa si tutela in vista del possibile attacco della Juventus. In estate infatti la Juve ci proverà a portare in rosa Frendrup, proponendo anche qualche nome come Enzo Barrenechea che piace al Genoa. Ma Frendrup non piace solo ai bianconeri e sarà oggetto del desiderio di molte squadre concorrenti alla Juventus. Il Genoa dal canto suo spera di poter trattenere il suo motorino di centrocampo anche nella prossima stagione.