Calciomercato Juventus: obiettivo Marquinhos dal Psg, clamoroso ritorno in Serie A?

La Juventus guarda già al prossimo futuro, in particolare al calciomercato estivo. Se dal Psg dovesse arrivare l'opportunità di prendere un difensore importante come Marquinhos si farebbe trovare pronta. E' questo l'obiettivo numero uno per la retroguardia bianconera.

La Juventus potrebbe sfruttare una clamorosa opportunità di calciomercato proveniente dal Psg. Marquinhos, difensore brasiliano già conosciuto in Serie A per aver giocato nella Roma, potrebbe dire addio proprio al Psg. Tanti i club esteri interessati a lui, ma la Juventus ci proverà.

Marquinhos in uscita dal Psg

Come riporta calciomercato.it, Marquinhos rischia di essere uno dei grandi protagonisti della prossima sessione estiva di mercato. Sul difensore ci sono anche Manchester United, Arsenal, Bayern Monaco e, come detto soprattutto Juventus. Marquinhos per la Juve sarebbe perfetto anche dal punto di vista tattico potendo giocare sia a tre sia a quattro. Operazione per nulla semplice sia a livello economico sia dal punto di vista della concorrenza. Per il momento l'importante è che la società bianconera sia in corsa per il difensore, poi ovviamente anche la sua volontà conterà nella scelta e avrà un peso specifico importante. Con la Juventus che si riprenderà la Champions League, il suo arrivo potrebbe essere più agevole.