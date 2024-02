Calciomercato Lecce: blitz per chiudere un centrocampista ex City

Il Lecce in questo finale di calciomercato invernale vuole chiudere e subito per un centrocampista che tra le altre squadre ha militato anche nel Manchester City. E' questo l'obiettivo last minute della società giallorossa, che lo vorrebbe acquistare subito.

Il Lecce in questo finale di calciomercato invernale vuole inserire in rosa fin da subito quel centrocampista, che anche numericamente manca alla squadra di D'Aversa. Nelle ultime ore il campo dei salentini sembra essersi ulteriormente ristretto su un profilo più che sugli altri, quello del classe 1999 di nazionalità serba Luka Ilic, come riporta tuttomercatoweb.

Il Lecce vuole Ilic subito

Il Lecce in questo finale di calciomercato vuole Ilic, fratello del giocatore del Torino. Si tratta di Luka Ilic, 24 anni e un passato anche al Manchester City. Attualmente Ilic è in forza ai cadetti francesi del Troyes, con cui ha totalizzato 15 presenze, 4 gol e 4 assist. In scadenza il 30 giugno 2024, inizialmente il Lecce pensava di attendere il termine della stagione per potersi aggiudicare Ilic a costo zero, ma nelle scorse ore ha deciso di tentare un assalto per averlo già nell'immediato. L'idea del Lecce è quella di anticipare di 6 mesi il possibile trasferimento.