Calciomercato Lecce: dal Milan proposta choc a doppia cifra per un gioiellino giallorosso

Il Lecce nel prossimo turno di campionato affronterà l'Inter capolista, dopo la sconfitta di Torino. Intanto rumors di calciomercato indicano l'interesse del Milan per un gioiellino giallorosso. Ecco di seguito il nome del giocatore e la possibile trattativa.

Il Lecce nel prossimo turno di campionato affronterà l'Inter capolista di Simone Inzaghi. Partita senza dubbio dal valore di difficoltà estremo per gli uomini di D'Aversa che però proprio tra le mura amiche hanno dimostrato di saper vestire i panni dei supereroi. Lecce che arriva dalla sconfitta di Torino e dovrebbe trovare dei punti per muovere di nuovo la classifica. Intanto arrivano dei rumors addirittura di calciomercato, riguardanti uno dei giovani protagonisti giallorossi.

Il Milan vuole Dorgu

Il Lecce in questa stagione sta mettendo in mostra dei giovani giocatori, che hanno colpito già l'attenzione delle big. Come riportato da milannews24.com, il Milan ha messo gli occhi su Patrick Dorgu, che sta disputando una buonissima stagione con il Lecce. Come spesso accade in questi casi, le voci di un suo possibile addio nella prossima sessione di calciomercato sono all’ordine del giorno. Rumors di calciomercato indicano che Corvino abbia già ricevuto una grande offerta dal Milan, addirittura a doppia cifra. Vedremo se i rossoneri faranno davvero sul serio per Dorgu.