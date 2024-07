Cagliari, dal Portogallo e dalla Premier offerte per un top player e Shomurodov...

Il Cagliari nel prossimo turno di campionato che si giocherà nel sabato di Pasqua se la vedrà contro il Verona, in una partita delicatissima per quanto riguarda la zona salvezza. Intanto arriva una novità di calciomercato dal Portogallo per un top player.

Hellas Verona prossima avversaria del Cagliari in campionato, in una gara fondamentale a dir poco nelle gerarchie per la salvezza. Il Cagliari potrebbe però fare a meno di uno dei suoi protagonisti nelle ultimissime gare: Eldor Shomurodov. Nel match tra Uzbekistan e Hong Kong, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026, l’attaccante rossoblù ha subìto un duro colpo al piede destro, proprio quello recentemente operato. Rimane quindi in forte dubbio per la partita contro il Verona come riportato da cagliarinews24.

Luvumbo piace allo Sporting Lisbona

Come riportato dal sito centotrentuno.com, Luvumbo è l'oggetto del desiderio di tanti club non solo italiani. Tra le ultime società interessate al talentino del Cagliari c'è lo Sporting Lisbona. Strapparlo al Cagliari dal prossimo luglio non sarà comunque impresa da poco, specie se Ranieri dovesse completare l’impresa salvezza. Anche perché il club di Tommaso Giulini crede molto nel suo giocatore, lo ritiene uno dei più futuribili della rosa e non farà sconti sul cartellino. Quella portoghese è solo una delle ultime voci su Luvumbo, interessi importanti arrivano da club di Premier League e della Serie A.