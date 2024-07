Calciomercato Cagliari: tre clamorose cessioni in vista? E che nomi in entrata...

Il Cagliari nel prossimo turno di campionato dovrà affrontare il Verona, in uno dei tanti scontri diretti per la permanenza in Serie A. Arrivano i primi rumors di calciomercato, con tre probabili cessioni e altrettanti probabili acquisti, ecco i nomi.

Cagliari che ha come obiettivo nell'immediato la salvezza, ampiamente alla portata degli uomini allenati da Claudio Ranieri. Tanto, tantissimo passa dalla prossima partita in programma contro il Verona. Intanto cominciano i primi rumors di calciomercato in previsione della prossima stagione.

I nomi nuovi per il calciomercato del Cagliari

Sono tre le possibili (?) cessioni che il Cagliari potrebbe effettuare nella prossima sessione estiva di calciomercato. A sorpresa Lapadula, Luvumbo e Nandez potrebbero essere i "sacrificati". Da loro si ricaverebbero i soldi necessari per poter arrivare a dei nomi nuovi per il Cagliari. Del ritorno di Cragno già si era parlato nelle scorse settimane e non si tratta più di una novità. Gli altri nomi sul taccuino della società sarda sono quelli di Sensi, Miretti e Bondo. In attacco occhi puntati sul possibile prestito di Iling Junior e sul possibile affondo su Karlsson, ai margini del Bologna e pronto a dire addio a fine stagione. Ma prima, nemmeno a dirlo, deve arrivare la salvezza per il Cagliari.