Cagliari, clamorosa possibilità di rinnovo per l'ultimo acquisto di gennaio?

Il Cagliari dopo la possibilità di rinnovo con il difensore Mina potrebbe fare la stessa cosa con l'altro acquisto del calciomercato di gennaio, che si sta davvero ben comportando nel Cagliari di Ranieri. Ecco le novità in merito a una sua riconferma.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile rinnovo per il difensore colombiano Yerry Mina, oggi tocca all'altro acquisto di gennaio. Stiamo parlando ovviamente del centrocampista Gaetano arrivato dal Napoli e subito protagonista.

Rinnovo in vista per Gaetano?

Come riporta il sito cagliarinews24.com, Gianluca Gaetano e il Cagliari potrebbero andare avanti insieme ancora. Ad oggi, viste le prestazioni che il giocatore sta offrendo sotto la guida tecnica di Ranieri, il Napoli rimpiange tale profilo, che poteva essere utile soprattutto al nuovo mister Francesco Calzona. Il classe 2000 potrebbe rientrare nei piani del Napoli per la prossima stagione? In vista del restyling della prossima stagione, i partenopei potrebbero puntare fortemente su di lui. Ma non è da escludere la possibilità che il giovane calciatore rimanga a Cagliari, proprio perchè a Napoli potrebbe avere ancora poco spazio, anche nel prossimo anno. Starà soprattutto a lui scegliere se riprovare l'avventura Napoli o rimanere al Cagliari, ma tanto, quasi tutto dipenderà dalla salvezza o meno della squadra di Ranieri.