Calciomercato Torino: dal Milan arriverà il sostituto di Sanabria

Il Torino nel prossimo calciomercato estivo potrebbe cedere Sanabria e prendere un nuovo attaccante dal Milan. Intanto la squadra di Juric è impegnata nella rincorsa alla zona europea, vincolante proprio per il rinnovo o meno dell'attuale allenatore.

Il Torino è impegnato nella rincorsa alla zona Europa, difficile da raggiungere ma ancora non del tutto impossibile. Juric e i suoi ci proveranno fino alla fine, ne va anche della riconferma o meno del tecnico granata.

Colombo obiettivo dei granata

Come riportato da pianetamilan.it, il Torino potrebbe essere interessato alle prestazioni di Lorenzo Colombo, classe 2002, attaccante del Milan attualmente in prestito al Monza. Nella prossima sessione estiva di calciomercato tornerà in rossonero per poi ripartire, come poi è successo lo scorso anno quando andò al Lecce e quest'anno quando è finito al Monza. Al momento il Torino sarebbe la squadra maggiormente interessata a lui. L'idea del Torino sarebbe quella di prendere Colombo come terza punta, dietro il confermatissimo Duván Zapata e di Sanabria? Rumors di calciomercato vedono quest'ultimo fuori dalle gerarchie del Torino, e sarebbe sostituito dal brasiliano Matheus Saldanha, classe 1999 del Partizan. I granata inoltre dovrebbero cedere l'ex rossonero Pietro Pellegri e non riscattare David Okereke dalla Cremonese.