Calciomercato Bologna: si puntano diversi giocatori della Juventus

Marzo è già tempo di calciomercato per le società che fanno della programmazione il loro punto di forza. Proprio per questo il Bologna, squadra rivelazione del Campionato, sta già muovendo i primi passi per opera del proprio ds Giovanni Sartori, che guarda in casa Juventus.

Il calciomercato è sempre aperto e quindi non rappresenta una sorpresa il fatto che una vecchia volpe, come Giovanni Sartori, sia già al lavoro per il Bologna (squadra rivelazione di questa stagione) del prossimo anno.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ha assistito al match tra Juventus ed Atalanta, soffermandosi a parlare con i dirigenti della società bianconera prima della stessa gara.

Calciomercato Bologna: Sartori vuole fare la spesa a casa della Juve?

Il dirigente del Bologna ha osservato da vicino due suoi giovani pupilli: si tratta di Samuel Iling-Junior e Fabio Miretti. I felsinei avevano cercato di acquistarli entrambi anche nella scorsa estate ma, per diversi motivi, i due affari non erano andati in porto.

Agli emiliani interesserebbero anche Nicolussi Caviglia e Moise Kean; quest'ultimo, soprattutto in caso di cessione estiva di Zirkzee.

Ed in direzione contraria? Non è una novità che la Juve stimi molto Ferguson, ma il primo obiettivo di mercato resta Koopmeiners; e, poi, sul calciatore scozzese del Bologna resta in vantaggio il Napoli.