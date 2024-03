Cagliari, le novità in vista del Verona sui tre infortunati, Luvumbo...

Cagliari che dopo la sosta per le Nazionali dovrà disputare un vero e proprio scontro salvezza contro l'Hellas Verona. Ecco le ultime novità riguardanti i tre infortunati della squadra allenata Da Ranieri. Di seguito le condizioni e i loro eventuali progressi.

Prossimo avversario del Cagliari in campionato, dopo la pausa Nazionali, si chiama Hellas Verona. Squadra di Baroni sempre temibile e mai doma in questa stagione, nonostante le tantissime cessioni subite nel calciomercato invernale. Cagliari che dal canto suo dopo la risalita in classifica, si è lasciato andare ad una sconfitta contro il Monza. La partita contro il Verona oltre ad essere fondamentale avrà una valenza a livello di punti incredibile.

Le condizioni dei tre infortunati in vista del Verona

Come riportato dal sito cagliarinews24.com, il Cagliari dovrebbe e potrebbe recuperare i suoi tre infortunati: Mina, Gaetano e soprattutto Luvumbo. Per la partita contro il Verona i 3 si riprenderanno il loro posto nella formazione iniziale. Attualmente stanno svolgendo lavoro personalizzato ma la presenza contro la squadra di Baroni appare scontata. Ranieri recupera dunque tre pedine fondamentali, una su tutte Luvumbo, giocatore decisivo più degli altri due, in un reparto in difficoltà come quello offensivo, per via degli infortuni e della scarsa vena realizzativa.