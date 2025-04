Calciomercato Genoa: nome nuovo per la panchina se Gilardino non rinnova

Il Genoa sta facendo benissimo in questo campionato di Serie A, ma le voci di calciomercato non finiscono mai, nemmeno in un periodo in cui non c'è la possibilità di effettuare delle trattative. Se Gilardino non dovesse rinnovare ecco il nome nuovo per la panchina.

Genoa e Alberto Gilardino che nonostante la promozione dalla B conquistata al primo colpo, un campionato di A estremamente positivo, non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo. I primi (lontani per ora) rumors di calciomercato indicano la possibilità di un divorzio più o meno consensuale tra le parti.

Genoa e Gilardino mai stati così lontani

Come riportato sul sito calciomercato.com, se veramente il Genoa e Gilardino a fine campionato si separeranno, il club ligure non si farà trovare impreparato. Il Genoa sarebbe tra le squadre che hanno messo gli occhi su Davide Possanzini, ex attaccante tra le altre anche della Sampdoria oggi allenatore del Mantova in Serie C. Sul tecnico si sarebbero anche Palermo e Sassuolo. Possanzini si tratterbbe di un profilo in netta ascesa e una sorta di "scommessa", un pò come successo con l'attuale allenatore Alberto Gilardino, poi risultata vinta. Sta di fatto che ad oggi il Genoa e Gilardino (incredibilmente nonostante i risultati) non sono mai stati così lontani.