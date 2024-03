Calciomercato Genoa: centrocampista Juve, tuttofare dell'Inter e una punta in arrivo?

Il Genoa ancor prima della conclusione del campionato di Serie A, prova a portarsi avanti per quanto riguarda alcune situazioni di calciomercato. Per la prossima estate sul taccuini rossoblù ci sono nomi importanti, ecco le novità e le possibili trattative.

Genoa che nel prossimo calciomercato estivo potrebbe rinforzare la propria rosa con degli innesti giovani e di qualità. Del resto proprio con questo tipo di profili si potrebbe costruire un futuro roseo e proseguire il lavoro iniziato da Alberto Gilardino. Ecco di seguito i nomi seguiti già con attenzione dalla squadra rossoblù.

I nomi nuovi per il calciomercato del Genoa

Come riportato dal sito fantamaster.it, il prossimo calciomercato del Genoa oltre che dall'assalto con probabile addio che verrà sferrato per Gudmunsson, prevederebbe anche la possibilità di portare a casa dei giovani e forti calciatori. Dalla Juventus piace e non poco Miretti, che al Genoa troverebbe quella continuità che sta mancando in bianconero e potrebbe definitivamente esplodere. Altro giocatore che si segue con interesse stavolta dall'Inter è Valentin Carboni, giocatore duttile in grado di essere schierato da mezz'ala fino a seconda punta. Sia Miretti che Carboni potrebbero però essere pedine di scambio nell'eventuale affare Gudmundsson. Infine in attacco può tornare un ex, Andrea Pinamonti, a maggior ragione accostato al Genoa se Vitinha non dovesse essere riscattato.