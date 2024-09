Genoa: che fine ha fatto...? Intanto contro la Juve l'unico esterno disponibile è...

Il Genoa in questo turno di campionato che inzierà stasera, affronterà la Juventus. Avversario come al solito ostico, ma il Genoa punta a far bene come già successo a San Siro contro l'Inter. E' emergenza sugli esterni per Gilardino, ecco l'unica certezza.

Il Genoa affronterà la Juventus e sarà una partita dal quoziente di difficoltà elevatissimo. Ma già a San Siro contro l'Inter la squadra allenata da Gilardino ha dimostrato di potersela giocare fino alla fine e la stessa cosa vuole farla contro i bianconeri.

Gilardino in difficoltà sugli esterni contro la Juventus

Come riporta il sito pianetagenoa1893.net, è emergenza sulle fasce per il Genoa. Assente Sabelli per squalifica, Martin che soffre ancora per una distorsione del collaterale subita in allenamento, da verificare le condizioni di Haps. L’unica certezza nel reparto è costituita da Spence. Probabile il cambio di modulo per il mister genoano, almeno contro la Juventus. Nel Genoa c'è anche un giocatore che finora è stato "misterioso", si tratta di David Ankeye, l'unico acquisto di gennaio che al momento in campo non si è mai visto. Al suo attivo soltanto due apparizioni in panchina, nelle gare contro Atalanta e Napoli. Difficile ipotizzare che contro la Juventus Ankeye possa trovare spazio. Le scelte di Gilardino in attacco sono numerose e Ankeye risulta al momento la quinta, se non la sesta, scelta di un reparto affollatissimo.