Calciomercato Genoa: clamorosa doppia cessione in estate? Juve e Roma vogliono i due big

Nel prossimo calciomercato estivo il Genoa dovrà difendersi dagli attacchi che arriveranno da diverse squadre, italiane e non verso due big: Gudmundsson e Retegui. Su di loro sembrano essere in pole position però Juventus e Roma. Ecco i rumors di calciomercato.

Il Genoa nel prossimo calciomercato estivo dovrà fronteggiare più o meno la situazione già passata nel calciomercato invernale per Dragusin. I due top player della squadra allenata da Alberto Gilardino più appetibili e più richiesti si tratta di Gudmundsson e Retegui.

Due top player a rischio cessione in estate

Come riporta il sito fantamaster.it, c'è un punto interrogativo sul futuro di Gudmundsson e Retegui. Il fantasista islandese, come noto, piace a Fiorentina e Juventus e il Genoa valuta il giocatore circa 35 milioni di euro. Attenzione anche al capitolo Retegui. Nessuna volontà di cessione da parte del club rossoblù, ma attenzione alle possibili offerte irrinunciabili (stile Dragusin appunto) che potrebbero arrivare a fine stagione. Retegui piace particolarmente alla Roma, ma occhio anche all’interesse dalla Liga. In chiave acquisti, invece, trovano conferme le indiscrezioni sul possibile prestito di Miretti dalla Juventus. Più complicata l’opzione Soulè: l’argentino potrebbe vestire la maglia dell’Atalanta nell’affare Koopmeiners. Restando sull’asse Genova-Torino, i rossoblù potrebbero chiedere in prestito anche Iling Junior.