Genoa: dopo la polemica con Gudmundsson per il rigore Retegui rischia...

Durante Genoa-Monza, partita terminata 2-3, c'è stato un siparietto non del tutto positivo tra Gudmundsson e Retegui non appena è stato assegnato il calcio di rigore. Gudmundsson il rigorista designato, Retegui lo voleva battere a tutti i costi. Ecco cosa rischia.

Il Genoa dopo la sconfitta contro il Monza si prepara alla prossima sfida, non una partita semplice, da giocare in trasferta contro la Juventus. Nella testa, oltre alla sconfitta, c'è anche il "battibecco" tra Retegui e Gudmundsson per chi doveva calciare il rigore proprio contro il Monza.

Gudmundsson il rigorista ufficiale

Come riportato da tuttomercatoweb.com, Albert Gudmundsson, rigorista designato, ha calciato, sbagliato il rigore ma ha segnato sulla respinta del portiere Di Gregorio. Prima della battuta, però, è andato in scena il siparietto tra lui stesso e Retegui. Alla fine l'argentino si è dovuto arrendere, ma a mister Gilardino la scena non è piaciuta e in questi giorni è previsto un confronto tra la dirigenza e lo stesso Retegui. Esistono delle gerarchie e il giocatore deve accettarle. Peraltro i codici di comportamento per le squadre professionistiche prevedono la possibilità di erogare sanzioni per situazioni del genere, ma ancora nulla è deciso, prima si passerà dalla strada del chiarimento interno e poi eventualmente sarà valutato il tutto. La scelta è chiara, anche Retegui dovrà farsene una ragione.