Calciomercato Lecce: la Fiorentina vuole un big offensivo, sarà cessione in estate?

Il Lecce, impegnato nella lotta per non retrocedere, deve guardarsi anche dalle prime richieste riguardanti il calciomercato estivo. Su un centrocampista offensivo giallorosso che molto bene sta facendo in questa stagione piomba la Fiorentina, ecco le novità.

Il Lecce dopo un periodo di appannamento, trasformato in una vera e propria crisi, acuita anche dal "caso" D'Aversa, prova a tornare alla "normalità". Importante in tal senso è stata la vittoria contro la Salernitana alla prima in panchina di Gotti. Risultato decisivo in chiave salvezza peraltro ottenuto contro una diretta concorrente e soprattutto in trasferta.

Oudin piace alla Fiorentina

Arrivano i primi rumors di calciomercato per il Lecce e come riporta il sito calciolecce.it, c'è l'interesse della Fiorentina per un giocatore importante del Lecce: Oudin. A Firenze si parla già da qualche giorno di Oudin, che verrebbe visto come potenziale sostituto di Ikoné e che piace soprattutto per la capacità di adattarsi in più ruoli del 4-3-3 e del 4-2-3-1 praticati da Italiano o dal nuovo eventuale mister che arriverà per sostituirlo. Oudin, ex Bordeaux è in realtà un vecchio pallino della Fiorentina. Nel 2019 il Reims chiese per lui 10 milioni, quando a dirigere il mercato viola era lo stesso Pantaleo Corvino che lo porterà a Lecce.