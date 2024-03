Calciomercato Torino: la Roma spinge per l'esterno, a giugno si conclude l'affare?

La Roma sta per entrare nella fase più calda della stagione, ma già pensa ad eventuali rinforzi per la prossima stagione. Dal Torino individuato l'esterno difensivo che tanto bene sta facendo in questa stagione sotto i dettami tecnici di mister Juric.

La Roma corre forte in questo momento della stagione, così come corre altrettanto forte Raoul Bellanova, l'obiettivo dei giallorossi per il prossimo calciomercato estivo. Quello degli esterni è uno dei reparti più carenti in casa Roma, sia nella fascia destra che in quella sinistra.

Bellanova obiettivo della Roma

Come riporta il sito fantamaster.it, la Roma ha individuato in Raoul Bellanova il profilo giusto per la fascia destra. Bellanova sotto la guida tecnica di Juric è esploso dimostrando grande personalità oltre che doti tecniche già conosciute. Non ci sarà bisogno di aspettare l'estate in quanto la Roma ha intenzione di muoversi a breve per poter trovare l'accordo totale con il giocatore. Bellanova è molto seguito, non solo dalla Roma, ma anche da altri club sia italiani che stranieri. Del resto il super campionato che finora sta disputando l'esterno del Torino non poteva passare inosservato. La Roma al momento sembra la pretendente numero uno su di lui, vedremo se la trattativa verrà concretizzata e se Bellanova diventerà giallorosso nel calciomercato estivo.