Calciomercato Torino: clamoroso ritorno al posto di Sanabria che andrà al…

Torino impegnato nella rincorsa alla zona europea, piazzamento che se raggiunto porterebbe alla riconferma di mister Juric. Intanto arrivano i primi rumors di calciomercato, soprattutto riguardanti la zona offensiva del campo. Sanabria in partenza invece?

Il Torino guarda avanti, direzione calciomercato estivo e arrivano i primi interessanti nomi. Rimane in forte dubbio la permanenza nella prossima stagione di Sanabria, che ha molte richieste anche in Serie A, arriva il nome del probabile sostituto.

Bomber di ritorno in Italia al posto di Sanabria?

Come riportato da fantamaster.it, il Torino potrebbe pescare un giocatore già conosciuto al calcio italiano e riportarlo proprio nella nostra Serie A. Stiamo parlando di Piatek, in passato giocatore di Milan, Fiorentina e Salernitana. Dopo queste esperienze il club polacco milita attualmente nell’Istanbul Basaksehir. Sarà lui il sostituto di Sanabria? Potrebbe essere proprio Piatek dunque, profilo già conosciuto e già pronto per la Serie A, di questo ha bisogno la squadra granata. Piatek è un centravanti classe 1995, dotato fisicamente, non un bomber da 20 gol a stagione ma sempre utile alla squadra. Un fac-simile di Sanabria, che come detto potrebbe lasciare il Torino, in Serie A lo vuole fortissimo il Monza, vedremo se sarà la sua nuova destinazione.