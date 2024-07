Calciomercato Torino: esterno offensivo in arrivo in estate da un club di Serie A

Il Torino nella prossima stagione proverà ad ingaggiare dei calciatori funzionali soprattutto al gioco offensivo. Quest’anno il deficit più grande lo si è avuto proprio in questa zona di campo. Ecco il nome che circola per il ruolo di esterno offensivo.

Il Torino vince contro il Monza e corre veloce verso un potenziale piazzamento europeo. La squadra di Juric trova una serie di risultati utili che permettono ai granata di essere proprio a ridosso dell’obiettivo dichiarato dal mister. Non ci si potrà permettere alcuna distrazione e cercare di vincerle tutte o quasi da qui a fine campionato.

Dal Sassuolo arriverà l’esterno offensivo?

Come riportato da tuttosport, il Torino prepara o cerca di farlo, un colpo importante per la prossima stagione. Nel calciomercato estivo il Torino vorrebbe acquistare Armand Laurienté, 25 anni attualmente in forza al Sassuolo. Si tratta di un giocatore funzionale sia all’eventuale gioco di mister Juric che a quello di un suo sostituto, grazie alla sua duttilità e visione di gioco. Quest’anno non sta brillando come nello scorso campionato, così come tutto il Sassuolo, ma le sue potenzialità sono ben note, sia a livello di assist che di realizzazioni. Al Torino può lanciarsi definitivamente e rilanciarsi da questa brutta annata.