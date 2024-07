Calciomercato Cagliari: inaspettato rinnovo per un protagonista stagionale?

Il Cagliari, reduce dal pareggio interno per 2-2 contro la Juventus, pensa già a qualche rinnovo per la prossima stagione. In particolare un centrocampista, Viola, potrebbe rinnovare a sorpresa il contratto e proseguire l'avventura con la maglia del Cagliari.

Il Cagliari deve continuare il suo cammino verso la salvezza, dopo una stagione difficile almeno nella parte iniziale. Squadra di Ranieri che è reduce dal pareggio per 2-2 contro la Juventus di Allegri e che ha sprecato un doppio vantaggio nella gara stessa. Di fatto ne è uscito un buon punto proprio in prospettiva salvezza.

Rinnovo di contratto per Viola?

Come riportato dal sito cagliarinews24.com, il Cagliari pensa a qualche rinnovo in chiave calciomercato futuro. Il numero 10 del Cagliari corrisponde la profilo di Nicolas Viola, protagonista inatteso di questa parte di stagione e nonostante i suoi 34 anni potrebbe rinnovare con il Cagliari. L’impressione infatti è che, in caso di salvezza in Serie A, l’avventura di Viola nel Cagliari possa prolungarsi. Viola ha in dote non solo la giusta qualità tecnica ed esperienza da portare sul terreno di gioco, ma riveste un ruolo fondamentale all'interno dello spogliatorio e il Cagliari così come il giocatore stesso vorrebbero e potrebbero continuare insieme la loro avventura anche nel prossimo anno.