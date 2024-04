Calciomercato Genoa: due nomi per il centrocampo futuro, uno dal Cagliari

Il Genoa nel prossimo calciomercato potrebbe effettuare due trattative per due giovani centrocampisti, uno in arrivo dal Sassuolo e uno dal Cagliari. La squadra di Alberto Gilardino attualmente si appresta a terminare la stagione nel migliore di modi.

Il Genoa di Alberto Gilardino si appresta a concludere la stagione nel miglior modo possibile. Una stagione positiva quella dei rossoblù che grazie al gruppo e alle idee del mister non hanno mai rischiato nulla in questo campionato. Gilardino che è un nome richiesto da tante squadre e che il Genoa vorrebbe trattenere. Intanto arrivano le prime idee per la prossima stagione, ecco i primi nomi di calciomercato.

Due nomi giovani per il centrocampo del Genoa

Come riportato da fantamaster.com, la dirigenza del Genoa avrebbe intenzione di ringiovanire il centrocampo e i profili per rinforzare tale reparto sono ben due: il primo è quello di Kristian Thorstvedt del Sassuolo, mentre il secondo porta a Matteo Prati, classe 2003, in forza al Cagliari. Due nomi giovani e interessanti e soprattutto già rodati nel campionato di Serie A, soprattutto Thorstved. Se il Sassuolo dovesse retrocedere la trattativa per portare a casa il centrocampista sarebbe di certo più comoda. Più complicata quella per Prati, ma il Genoa ci proverà.