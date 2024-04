Torino: clamorosa novità per il post Juric, lo vogliono anche Fiorentina e Genoa

Juric se il Torino non si qualificherà nelle Coppe Europee lascerà il Torino. Società granata che secondo le ultime novità vuole puntare su un giovane allenatore. Ecco il nome individuato e le possibilità che tale trattativa vada a buon fine, finale di stagione del Torino permettendo.

Il Torino si è messo in cerca di un mister per la prossima stagione. Nel calciomercato estivo la società granata potrebbe trovare il sostituto di Juric che, senza qualificazione nelle Coppe Europee lascerà il Torino.

Gilardino nuovo obiettivo granata

Comer riportato dall'espero di calciomercato Matteo Moretto sul social X, il Torino individua il sostituto di Juric. Il nome dell'eventuale allenatore granata della prossima stagione sarebbe quello di Alberto Gilardino. Attualmente al Genoa dove sta disputando una stagione ottima, Gilardino è uno dei nomi più in voga del momento, lo cerca con molto interesse anche la Fiorentina e il Genoa stesso vorrebbe blindarlo. Ci sarà da lottare per ottenerlo, ma il Torino sembra essere intenzionato a provarci. Per Gilardino, che ha un contratto con il Genoa fino al termine della prossima stagione, non è detto che arrivi il rinnovo proprio con i rossoblù. La situazione di Juric è bene nota e il Torino si inserisce nella corsa a Gilardino.